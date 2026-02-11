Gli Stati Uniti chiederanno ad Hamas di consegnare tutte le armi in grado di colpire Israele, ma consentiranno al gruppo di conservarne alcune leggere, almeno inizialmente. Lo rivela il New York Times dopo aver preso visione di una bozza del piano del Board of peace per Gaza.

Non è chiaro quali armi si intenda con “personali”

Un team guidato dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l’inviato speciale Steve Witkoff intende presentare il documento ad Hamas entro poche settimane. La bozza è in linea con una serie di principi discussi pubblicamente dai negoziatori Usa.

Il mese scorso a Davos Kushner ha presentato i prossimi passi per la demilitarizzazione di Gaza, affermando che le “armi pesanti” di Hamas sarebbero state “deposte immediatamente” ma che quelle “personali” sarebbero state “registrate e dismesse” in un secondo momento, quando la nuova amministrazione palestinese si farà carico della sicurezza della Striscia.

Non è chiaro quali armi si intenda con “personali” ma è improbabile che Israele ritiri le sue truppe dall’enclave prima che Hamas e altri gruppi militanti depongano tutte le armi. Senza la smilitarizzazione, sarà difficile per il Board of Peace di Trump attuare i prossimi passi del piano in 20 punti.