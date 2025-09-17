Durante una conferenza stampa, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha difeso con fermezza le operazioni militari del suo governo, replicando alle critiche della comunità internazionale. Netanyahu ha dichiarato che chi biasima Israele per le proprie azioni è un “ipocrita”. Ha poi richiamato esempi dal passato: “Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Afghanistan perché era lì che si trovava Al-Qaeda. Poi il Pakistan perché era lì che si trovava Bin Laden”. Il leader israeliano ha aggiunto: “Nessuno ha detto: ‘mio Dio, è successa una cosa terribile. L’America ha violato la sovranità dell’Afghanistan o del Pakistan’”. Per Netanyahu, la posizione è chiara: “Non date rifugio ai terroristi, nessuno agirà sul vostro territorio. È nostro diritto agire contro i terroristi che attaccano da altri stati”.

Le proteste a Gerusalemme

Mentre il premier difendeva la linea militare, in Israele cresceva la tensione interna. Migliaia di cittadini hanno manifestato davanti alla residenza del primo ministro a Gerusalemme. Le proteste, riportano i media locali, riflettono il crescente malcontento della popolazione e la preoccupazione per la sorte degli ostaggi. La pressione è aumentata dopo che l’Idf ha lanciato una vasta operazione per conquistare Gaza City, alimentando timori per le conseguenze sul piano umanitario e per i familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.