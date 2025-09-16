Eleanor Holmes Norton, 88 anni, storica deputata democratica di Washington Dc, intende correre per un 19esimo mandato nel 2026, e riapre il dossier della gerontocrazia della politica americana.

Colleghi e osservatori segnalano un calo di attività, e anche voci amiche le chiedono di farsi da parte. Il distretto non ha più la sua “guerriera al Campidoglio”, scrive il Washington Post, ricordando il suo soprannome: il più anziano membro della Camera non è più in grado di svolgere quel ruolo, prosegue il quotidiano.

“È l’ombra di se stessa da giovane”

“È l’ombra di se stessa da giovane, eppure insiste nel dire che si candiderà per un 19mo mandato l’anno prossimo”, scrive ancora il Wp. In un Congresso sempre più anziano – oggi 131 membri hanno oltre 65 anni e 18 ne hanno oltre 80, mentre vent’anni fa i numeri erano rispettivamente 79 e 3 – il caso Norton si somma a precedenti come Dianne Feinstein, e contrasta con l’uscita annunciata del dem Jerry Nadler, che ha invocato un “ricambio generazionale”.

“Ho combattuto con forza per Washington”, si difende lei, sottolineando di aver commentato ogni proposta di legge e di essere stata “anche l’unica deputata a rimanere per tutta l’udienza”.

“Capisco le preoccupazioni che alcuni sollevano sulla mia età – precisa Norton – Queste preoccupazioni, tuttavia, implicano un’alternativa, una versione più giovane di me con il vantaggio di tutte le mie conoscenze ed esperienze, che non esiste”.