Provocazione dei coloni israeliani, entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa sotto la stretta protezione della polizia israeliana. Lo afferma l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Il Governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che un totale di 465 coloni si sono riversati nei cortili della Moschea di Al-Aqsa, effettuando visite guidate provocatorie e celebrando rituali talmudici.

I coloni hanno anche attaccato gli agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nella città di Aqraba, a sud di Nablus. Fonti locali hanno riferito a Wafa che i coloni hanno aggredito i contadini nella zona di Al-Amayir, a sud della città, rubando le olive e un telefono cellulare appartenente a uno di loro.

Nuovo attacco di coloni ai raccoglitori di olive a Nablus

Secondo la Commissione per la resistenza al muro e agli insediamenti dell’Anp, l’esercito israeliano e i coloni israeliani hanno effettuato un totale di 259 attacchi contro i raccoglitori di olive dall’inizio della stagione, nella prima settimana di ottobre, fino al 28 ottobre.

Tra questi attacchi si contano 63 casi di limitazione della circolazione e intimidazione dei raccoglitori di olive in questa stagione, oltre a 44 casi di aggressione fisica contro gli agricoltori.