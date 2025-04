Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato a margine dell’Ecofin informale a Varsavia che l’Italia “si merita tanto e non si aspetta niente” dall’incontro programmato tra la premier Giorgia Meloni e il presidente USA Donald Trump. In merito all’aumento delle spese per la difesa, il ministro ha confermato che l’obiettivo del 2% del Pil è da raggiungere senza attivare la clausola nazionale per la sospensione del Patto di stabilità.

Giorgetti ha poi escluso la necessità di una manovra correttiva, nonostante le previsioni di crescita del Paese nel Documento di economia e finanza (Def) siano state riviste al ribasso allo 0,6%. “Non abbiamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità”, ha ribadito, sottolineando che la prudenza e la responsabilità del governo italiano sono confermate anche dal giudizio delle agenzie di rating.

Infine i dazi: “I dazi – le parole di Giorgetti – non solo i dazi di Trump, i dazi impliciti ed espliciti che ci sono in giro per il mondo che forse qualcuno non ha considerato tipo le politiche di dumping che attua la Cina, fanno molto male all’economia italiana”.