Intervenendo alla festa nazionale dell’Udc a Roma, la premier Giorgia Meloni riferendosi all’assassinio di Charlie Kirk ha dichiarato: “Vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata di diffondere odio, guarda un po’ dagli stessi che festeggiano e giustificano l’omicidio intenzionale di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee”. Meloni ha sottolineato l’importanza di una politica autorevole e credibile: “Vogliamo dimostrare cioè che la politica può essere autorevole, che può essere credibile, che è capace di dedizione, che è capace di sacrificio, che può essere fatta con amore, per quello in cui si crede, per la propria nazione, per la propria gente. Guardate, lo voglio dire nel tempo in cui l’odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà, facendo venire molti nodi al pettine”.

Riguardo al ruolo dell’Italia in Europa, la premier ha aggiunto: “Siamo di fatto l’ancora di stabilità in Europa, ne siamo orgogliosi, questi risultati non sono il frutto del caso ma delle scelte che abbiamo fatto”. Sul piano istituzionale, Meloni ha ribadito: “Vogliamo archiviare la stagione dei governi tecnici, arcobaleno, che passano sulla testa dei cittadini… Quindi andremo avanti con la riforma del premierato”. Sulla giustizia: “Andremo avanti sulla separazione delle carriere, sulla riforma del Csm, perché vogliamo spezzare il sistema correntizio che ha umiliato la magistratura e rendere la giustizia più giusta per i cittadini”.

“Noi – ha detto poi parlando della manovra in arrivo – abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra, nonostante i debiti da pagare che ci hanno lasciato i nostri predecessori non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate. E vogliamo proseguire in questa direzione come sapete ora concentrandoci con la prossima legge di bilancio sul ceto medio”.