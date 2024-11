Giovanni Paglia (AVS): “La destra continua a buttar via soldi per la sua propaganda”

“La destra continua a buttar via soldi per la sua propaganda. I soldi invece mancano alle famiglie italiane. Meloni e i suoi ministri allora dovrebbero farsi qualche domanda. Forse così la destra capirebbe perché si sciopera in Italia”. Lo ha detto il responsabile Economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia.

Le parole di Giovanni Paglia

“Un miliardo per portare i migranti in Albania: progetto già finito. Tre miliardi in più per il Ponte sullo Stretto: progetto da dimenticare. Un miliardo e trecentomila euro aggiuntivi alla Nato per il fronte Sud: progetto sbagliato in sé. Siamo già a troppi miliardi buttati, che ci avrebbero permesso di abbattere le liste d’attesa nella sanità pubblica. Non mancano i soldi, ma l’intelligenza di chi ci governa. I soldi invece – prosegue l’esponente di Avs – mancano alle famiglie italiane: se per benzina, cibo e bollette una famiglia spende almeno 1.100 euro, a cui si devono aggiungere il mutuo o l’affitto, come campa una coppia di lavoratori? Se si facessero questa domanda – conclude Paglia – Giorgia Meloni e i suoi ministri forse capirebbero perché si sciopera in Italia”.