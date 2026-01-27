“Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire” gli agenti dell’Ice per i Giochi olimpici “che problema c’è. Questa è una milizia che uccide”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5.

“È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano – ha aggiunto -. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza”.

“Il governo ci ripensi”

Sala ha chiesto al Governo di ripensarci. A SkyTg24, il sindaco di Milano ha dichiarato: “Siamo ancora in tempo, invito a il governo a ripensarci. Da quello che sembra emergere Piantedosi non lo sapeva nemmeno, sembra che i media abbiano aiutato il ministro a capire che stava arrivando l’Ice – ha aggiunto -.Quindi decisamente male