Joe Biden meglio di Donald Trump. È l’opinione degli elettori americani almeno secondo tre recenti sondaggi. Le rilevazioni, riporta Axios, mostrano come il presidente in carica in un anno abbia bruciato il vantaggio sul suo predecessore in quello che è un campanello di allarme in vista delle elezioni di metà mandato.

Il sondaggio condotto da Harvard Caps-Harris fra il 28 e 29 gennaio mette in evidenza come per il 51% degli elettori ritiene che Trump abbia finora fatto un lavoro peggiore di Biden. Secondo le rilevazioni di Rasmussen (storicamente vicino al tycoon) fra il 2 il 4 febbraio, il 48% degli interpellati è convinto che Biden abbia svolto un lavoro migliore di Trump a fronte di un 40% che promuove l’attuale presidente. E anche YouGov-Economist, infine, rileva fra il 6 e 9 febbraio che il 46% degli americani pensa che Trump stia facendo un lavoro peggiore.

Contrasto all’immigrazione illegale, i metodi di Trump non piacciono

il punto forte del suo programma elettorale di Trump è il contrasto all’immigrazione illegale. Anche questo settore comincia a mostrare incrinature nel giudizio popolare: secondo Nbc News infatti, il 49 per cento degli americani “disapprova con forza” il modo in cui Ice e Border Patrol si occupano degli immigrati illegali.

Problemi sul piano economico

C’è poi un altro aspetto che non convince: quello economico. Un anno fa Trump era considerato l’uomo giust. Ora, stando all’analista Harry Enten per la Cnn, la fiducia degli americani è scesa di 26 punti.