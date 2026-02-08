Per l’86% degli intervistati l’Unione europea dovrebbe avere una voce più forte a livello internazionale. È quanto emerge dall’ultima pubblicazione di Eurobarometro da parte del Parlamento europeo, con lo studio che è stato realizzato tra il 6 e il 30 novembre 2025 in tutti i 27 stati membri.

L’89% dei partecipanti al sondaggio, inoltre, afferma che gli stati membri debbano essere più uniti di fronte alle attuali sfide globali e il 73% degli intervistati sostiene che l’Ue abbia bisogno di più mezzi per fronteggiare queste sfide.

Difesa e sicurezza sono al centro degli argomenti su cui l’Unione europea si dovrebbe concentrare per rafforzare la sua posizione a livello globale (40%), con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al sondaggio di Eurobarometro precedente.

L’Italia più europeista della media Ue

Per quanto riguarda l’Italia, il dato risulta leggermente più alto di quello dell’Ue (43%), ma mostra un aumento di 14 punti percentuali se paragonato allo scorso sondaggio. Seguono per quantità percentuale, tra gli argomenti su cui l’Ue si dovrebbe concentrare secondo gli italiani intervistati, competitività (37%), indipendenza energetica (31%) e istruzione e ricerca (21%).