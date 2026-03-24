Fratelli d’Italia conferma la sua leadership nei sondaggi e cresce leggermente, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle arretrano. Nel giorno in cui il No trionfa al referendum sulla giustizia, bocciando la riforma del governo, il sondaggio Swg per Tg La7 delinea lo scenario dei giorni precedenti al voto. Resta da capire poi come cambieranno le intenzioni dopo la vittoria del No.

Intanto, nella settimana prima del voto, il partito guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha guadagnato lo 0,1% e ha raggiunto il 29,5%, consolidando il vantaggio sul Partito Democratico, che è sceso al 21,5% (-0,2%). Il Movimento 5 Stelle ha perso lo 0,1% e si attesta al 12,2%, mentre Forza Italia è arretrata al 7,8%. In crescita la Lega, che è arrivata al 6,8%, staccando Verdi e Sinistra, ferme al 6,6%. Più indietro Azione (3,4%), Futuro Nazionale (3,3%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,2%).