“‘Giornalista pericolosa’. È un’etichetta che non pensavo mi si potesse attribuire, quando ho accettato di raccontare l’avventura verso Gaza. Ma è ciò che è successo e che ha comportato la mia espulsione dalla missione”.

La denuncia della giornalista Francesca Del Vecchio

A denunciare il trattamento riservatole da quello che sembra essere il gruppo direttivo della Global Sumud Flotilla è la giornalista della Stampa Francesca Del Vecchio, in un primo momento associata alla missione umanitaria diretta verso Gaza.

Gruppo che evidentemente non si fida più delle sue cronache. Del Vecchio qualifica come debole pretesto il fatto contestatole, e cioè di aver rivelato ‘informazioni sensibili’.

“Mi rincorre un altro attivista, Giuliano. Con lui c’è Simone e una ragazza del Direttivo che non si presenta e dice: ‘Non possiamo fidarci di te’. I toni sono accesi. ‘Sei una giornalista pericolosa, hai detto al mondo dove si tiene il nostro corso’. Le sfugge un dettaglio: il luogo del training era noto a molti esterni all’organizzazione, a colleghi, a fotografi”.

Alla fine il punto è politico, non la cronaca della giornalista ma la presunta ostilità preconcetta espressa dalla linea politica del giornale. “Sei pericolosa. Il tuo giornale ci ricopre tutti i giorni di m***a’. Ecco il punto”.