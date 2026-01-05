“Abbiamo già sentito le parole di Donald Trump sulla Groenlandia, l’Ue continua a difendere i principi della sovranità e dell’integrità territoriale, come previsto dalla Carta dell’Onu, e allo stesso tempo continua a esprimere solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea Paula Pinho, precisando che la Danimarca è alleata degli Usa attraverso la Nato e che questo rappresenta una “grande differenza” rispetto al Venezuela.

“Abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione e la ribadisco ancora una volta: l‘Ue continuerà a sostenere i principi della sovranità nazionale, dell’integrità territoriale, dell’inviolabilità delle frontiere e della Carta delle Nazioni Unite. Si tratta di principi universali che continueremo a difendere, a maggior ragione se viene messa in discussione l’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Unione europea”, ha precisato la portavoce.

“La Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca e qualsiasi modifica allo statuto spetta esclusivamente ai groenlandesi e ai danesi. Ricordiamo che la Groenlandia è un alleato degli Stati Uniti ed è anche coperta dall’alleanza Nato. E questa è una differenza enorme. Pertanto, sosteniamo pienamente la Groenlandia e non vediamo in alcun modo un possibile paragone con quanto è accaduto in Venezuela”.