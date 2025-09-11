Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a margine dell’evento “La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione” organizzato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, ha confermato l’avvio di un progetto ambizioso: restituire il Tevere ai romani rendendolo balneabile entro cinque anni.

“Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca, quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari”, ha spiegato il sindaco.

Con parole di fiducia e determinazione, Gualtieri ha aggiunto: “Ci fa piacere aver già rilevato che è assolutamente un obiettivo realizzabile: entro cinque anni potremo fare il bagno del Tevere”. Sul tema dei costi, il primo cittadino ha chiarito: “Lo stiamo stimando”, precisando che la spesa dovrebbe essere inferiore a quella sostenuta da Parigi per la Senna, perché la capitale francese “era partita da un livello di inquinamento molto maggiore”.

Zone già balneabili e azioni in corso

Il sindaco ha sottolineato come il percorso sia già avviato e come in parte i primi risultati siano visibili: “In realtà ci sono alcune zone (del Tevere, ndr) che in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili”, ha dichiarato. Tuttavia, ha aggiunto, “per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell’Aniene sono necessari alcuni interventi”.

Alcuni di questi lavori sono già in corso. “Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull’Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale”, ha spiegato Gualtieri.

Il sindaco ha infine ribadito che la strategia è stata delineata con chiarezza: “Abbiamo già individuato le tre, quattro azioni che sono necessarie e con tutto l’aiuto della comunità scientifica e tecnologica e delle istituzioni faremo un cronoprogramma, però dal primo rilievo fatto è un obiettivo assolutamente alla nostra portata”.