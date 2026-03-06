Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una “perdita di tempo”, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione.

“Hanno perso tutto ciò che potevano perdere”

“È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere”, ha dichiarato Trump all’emittente Usa.

Invitato a commentare una dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui un’operazione di terra statunitense sarebbe un “disastro”, il presidente americano l’ha liquidata come “chiacchiere inutili”.

Araghchi aveva anche dichiarato alla Nbc che i funzionari iraniani erano “preparati a qualsiasi eventualità, persino uno sbarco”.

“Li stiamo aspettando: siamo fiduciosi di poterli affrontare e che sarebbe un disastro per loro”, aveva aggiunto il ministro degli Esteri iraniano.