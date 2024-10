Guerra Israele – Iran, gli ebrei non hanno colpito duro e i persiani reagiscono con prudenza e parole, mentre gli USA continuano a ammonire e cercare la tregua se non la pace.

Questa è in sintesi la situazione in medio oriente dopo i bombardamenti israeliani sull’ Iran.

Le foto satellitari mostrano che Israele ha colpito l’ex edificio per i test sulle armi nucleari dell’Iran, le strutture missilistiche, affermano i ricercatori, Jonathan Landay riferisce su Reuters che Israele ha colpito i siti di Parchin e Khojir Un missile ha colpito un edificio utilizzato nel defunto programma di armi nucleari dell’Iran e altri edifici utilizzati per miscelare il combustibile per i missili iraniani.

Un ricercatore americano, scrive Landay, ha affermato che un attacco aereo israeliano sabato ha colpito un edificio che faceva parte del defunto programma di sviluppo di armi nucleari dell’Iran, e lui e un altro ricercatore hanno affermato che anche le strutture utilizzate per miscelare il combustibile solido per i missili sono state colpite.

Le valutazioni basate su immagini satellitari commerciali sono state raggiunte separatamente da David Albright, un ex ispettore delle armi delle Nazioni Unite, e Decker Eveleth, un analista di ricerca associato presso CNA, un think tank di Washington. Hanno detto a Reuters che Israele ha colpito gli edifici di Parchin, un enorme complesso militare vicino a Teheran.

Guerra Israele-Iran, dove hanno colpito

Israele ha anche colpito Khojir, secondo Eveleth, un esteso sito di produzione di missili vicino a Teheran. Eveleth ha affermato che gli attacchi israeliani potrebbero aver “significativamente ostacolato la capacità dell’Iran di produrre missili in serie”.

L’esercito israeliano ha affermato che tre ondate di jet israeliani hanno colpito fabbriche di missili e altri siti vicino a Teheran e nell’Iran occidentale sabato mattina in rappresaglia per il bombardamento di oltre 200 missili di Teheran del 1° ottobre contro Israele. L’esercito iraniano ha affermato che gli aerei da guerra israeliani hanno utilizzato “testate molto leggere” per colpire i sistemi radar di confine nelle province di Ilam, Khuzestan e intorno a Teheran.

In post su X, Albright ha affermato che le immagini satellitari commerciali hanno mostrato che Israele ha colpito un edificio a Parchin chiamato Taleghan 2 che è stato utilizzato per attività di test durante il Piano Amad, il defunto programma di sviluppo di armi nucleari dell’Iran. Albright, capo del gruppo di ricerca dell’Institute for Science and International Security, ha avuto accesso ai file del programma per un libro dopo che sono stati rubati a Teheran dall’agenzia di intelligence israeliana Mossad nel 2018.

Su X, ha affermato che gli archivi hanno rivelato che l’Iran conservava importanti apparecchiature di prova a Taleghan 2. L’Iran potrebbe aver rimosso materiali chiave prima dell’attacco aereo, ha affermato, ma “anche se non fosse rimasta alcuna apparecchiatura all’interno”, l’edificio avrebbe fornito “valore intrinseco” per future attività legate alle armi nucleari. Le immagini di Planet Labs hanno anche mostrato che un attacco israeliano ha distrutto due edifici nel complesso di Khojir dove veniva miscelato combustibile solido per missili balistici, ha affermato.

Strutture per produrre missili

Gli edifici erano racchiusi da alte berme di terra, secondo l’immagine esaminata da Reuters. Tali strutture sono associate alla produzione di missili e sono progettate per impedire che un’esplosione in un edificio faccia esplodere materiali combustibili nelle strutture vicine. “Israele afferma di aver preso di mira edifici che ospitano miscelatori di combustibile solido”, ha affermato Eveleth. “Questi miscelatori industriali sono difficili da realizzare e sono soggetti a controllo delle esportazioni.

L’Iran ne ha importati molti nel corso degli anni a caro prezzo e probabilmente avrà difficoltà a sostituirli”. Con un’operazione limitata, ha detto, Israele potrebbe aver inferto un duro colpo alla capacità dell’Iran di produrre missili in serie e reso più difficile per qualsiasi futuro attacco missilistico iraniano perforare le difese missilistiche di Israele. “Gli attacchi sembrano essere altamente precisi”, ha detto.

Axios ha riferito che Israele ha distrutto 12 “miscelatori planetari” utilizzati per produrre combustibile solido per missili balistici a lungo raggio, citando tre fonti israeliane anonime che affermano che ciò danneggia gravemente la capacità dell’Iran di rinnovare il suo arsenale missilistico e potrebbe dissuadere l’Iran da ulteriori massicci attacchi missilistici contro Israele.

L’Iran ha il più grande arsenale missilistico del Medio Oriente e ha fornito missili alla Russia per l’uso contro l’Ucraina, ai ribelli Houthi dello Yemen e alla milizia libanese Hezbollah, secondo funzionari statunitensi. L’Iran minimizza gli attacchi di Israele, afferma che hanno causato “danni limitati” Di Parisa Hafezi, Emily Rose e Ahmed Tolba Sabato l’Iran ha minimizzato l’attacco aereo notturno di Israele contro obiettivi militari iraniani, affermando che ha causato solo danni limitati, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto di porre fine all’escalation che ha sollevato timori di una conflagrazione totale in Medio Oriente.

Decine di jet israeliani hanno completato tre ondate di attacchi prima dell’alba contro fabbriche di missili e altri siti vicino a Teheran e nell’Iran occidentale, ha affermato l’esercito israeliano. Si è trattato di una rappresaglia per l’attacco dell’Iran del 1° ottobre a Israele con circa 200 missili balistici, e Israele ha avvertito il suo acerrimo nemico pesantemente armato di non reagire dopo l’ultimo attacco.

L’Iran ha condannato il raid israeliano e il suo ministero degli Esteri ha affermato che l’Iran aveva “il diritto e l’obbligo” di difendersi. Ma ha aggiunto che “riconosce le proprie responsabilità nei confronti della pace e della sicurezza regionali”, una dichiarazione più conciliante rispetto a precedenti episodi di escalation. L’esercito iraniano ha affermato che gli aerei da guerra israeliani hanno utilizzato “testate molto leggere” per colpire i sistemi radar di confine nelle province di Ilam, Khuzestan e intorno a Teheran.

“Agli aerei nemici è stato impedito di entrare nello spazio aereo del paese … e l’attacco ha causato danni limitati”, ha affermato lo stato maggiore congiunto militare iraniano in un comunicato.

Le tensioni tra Iran e Israele sono aumentate rapidamente dall’attacco del 7 ottobre 2023 a Israele da parte di Hamas, sostenuto dall’Iran, sollevando timori di un conflitto regionale più ampio che potrebbe coinvolgere le potenze globali e mettere a repentaglio le forniture energetiche mondiali.

Il peggioramento del conflitto in Libano, dove Israele sta conducendo un’intensa campagna contro il principale alleato regionale dell’Iran, Hezbollah, per impedirgli di lanciare razzi nel nord di Israele, ha alzato ulteriormente la temperatura.

Gli Stati Uniti, che avevano fatto pressione su Israele affinché evitasse di colpire siti energetici e nucleari iraniani sensibili, si sono uniti ad altri paesi nel chiedere di porre fine al ciclo di scontro tra Israele e Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato sabato che Israele aveva scelto gli obiettivi in ​​Iran in base ai propri interessi nazionali, non in base a quanto imposto dagli Stati Uniti.

Biden ha affermato che gli attacchi sembravano aver colpito solo obiettivi militari e ha aggiunto che sperava che fossero “la fine”. La vicepresidente Kamala Harris ha affermato essere “la forte prospettiva degli Stati Uniti che ci dovesse essere una de-escalation”.

Intanto l’alleato libanese iraniano Hezbollah ha detto di aver già lanciato raffiche di razzi che prendono di mira cinque aree residenziali nel nord di Israele.

Riaffermando il loro ferreo sostegno a Israele nella sua lotta contro il terrorismo Hamas-Hezbollah, sabato gli Stati Uniti hanno avvertito l’Iran contro le ritorsioni dopo gli “attacchi precisi” di Israele sugli obiettivi militari del primo, che hanno portato all’uccisione di almeno quattro soldati iraniani.

“Ho sottolineato che gli Stati Uniti sono ben posizionati per difendere le forze e le strutture statunitensi in tutta la regione e ho chiarito che l’Iran non dovrebbe commettere l’errore di rispondere agli attacchi di Israele, che dovrebbe segnare la fine di questo scambio”, ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin in un post su X.

Nel frattempo, l’Iran ha avvertito sabato che si sarebbe difeso dopo gli attacchi aerei israeliani, mentre Israele ha avvertito che la Repubblica islamica avrebbe dovuto “pagare un prezzo elevato” se avesse risposto agli attacchi.

I recenti sviluppi nella guerra di Israele con l’Iran e Hamas sollevano preoccupazioni per una guerra a tutto tondo, nonostante gli sforzi diplomatici febbrili per ridenscalare le tensioni.

Ecco in 10 punti gli aggiornamenti sulla guerra Israele-Iran:

1- Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno a Israele e hanno avvertito l’Iran contro qualsiasi tipo di rappresaglia dopo gli attacchi aerei israeliani.

2- L’Iran ha insistito sul fatto di avere il “diritto e il dovere” di difendersi e ha avvertito Israele di una robusta rappresaglia.

3- L’alleato libanese Hezbollah ha detto di aver già lanciato salve missilistiche che prendono di mira cinque aree residenziali nel nord di Israele per vendicare gli attacchi israeliani in Iran.

4- La Casa Bianca ha detto di essere stata informata in anticipo degli attacchi di rappresaglia di Israele all’attacco missilistico balistico iraniano all’inizio di questo mese.

5- L’Iran ha accusato Israele di aver usato lo spazio aereo iracheno nel suo attacco a Teheran sabato presto. “Gli aerei da guerra israeliani hanno attaccato diversi siti militari e radar iraniani dallo spazio aereo iracheno”, ha detto la missione iraniana presso le Nazioni Unite in un post sulla piattaforma di social media X.

6- In una prima volta, Israele ha affermato che gli attacchi miravano a distruggere i siti militari e a vendicarsi contro l’Iran e i suoi alleati.

7- Quattro soldati della difesa aerea iraniani sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani.

8- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che spera che gli attacchi israeliani sull’Iran segnino la fine di un periodo di escalation in Medio Oriente. “Sembra che non abbiano colpito nient’altro che obiettivi militari. La mia speranza è che questa sia la fine”, ha detto Biden ai media.

9- L’esercito israeliano dice che sta allentando le restrizioni per i residenti in alcune parti del nord di Israele tra i lanci di razzi in corso dal Libano e nonostante il primo attacco aperto di Israele all’Iran durante la notte.

10- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres condanna tutti gli atti che intensificano la violenza in Medio Oriente e dice che devono fermarsi immediatamente.