Il profilo personale su X del ministro della Difesa Guido Crosetto è stato violato da ignoti. A confermare l’attacco informatico è stato lo stesso ministero, che in una nota ufficiale ha precisato: “L’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. I contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”.

L’allarme è scattato nella serata, quando sulla pagina del ministro sono comparsi alcuni post anomali che hanno immediatamente destato sospetti.

I post sospetti e la replica di Crosetto

Secondo quanto ricostruito, sul profilo di Crosetto sono apparsi almeno due messaggi che chiedevano donazioni in criptovalute: uno legato ai funerali di Giorgio Armani e un altro collegato alla situazione di Gaza. In un ulteriore post, poi rimosso, lo stesso ministro avrebbe scritto: “Ieri hanno hackerato il mio account X. È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo”.

L’intervento immediato del dicastero ha chiarito la situazione e rassicurato sull’estraneità del ministro a quei contenuti. Nel frattempo, proseguono le verifiche con le autorità competenti per accertare le modalità dell’intrusione e ripristinare definitivamente la sicurezza dell’account compromesso.