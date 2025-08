Si vedono gli ostaggi “languire in una cella sotterranea. Ma i mostri di Hamas che li circondano hanno braccia grasse e carnose. Li stanno affamando come i nazisti affamavano gli ebrei”. A dirlo è il premier israeliano Benyamin Netanyahu a seguito della pubblicazione di alcuni video che mostrano ostaggi in mano ad Hamas. In uno di questi si vede Evyatar David, costretto pelle e ossa a lavorare con una pala in mano. “Mi sto scavando la mia bara” dice nel video David.

I video hanno indignato Israele, con il premier che ha chiesto che siano visti dalla Croce Rossa. I miliziani hanno risposto di lasciare aperti i valichi. La questione ostaggi nel frattempo è finita all’Onu: se ne discuterà domani.

Il premier israeliano ha intanto archiviato ogni speranza di tregua. Con Hamas, per Netanyahu serve la forza. E riferendosi alle immagini ha detto: “Quando vedo questo, capisco esattamente cosa vuole Hamas. Non vuole un accordo. Vuole spezzarci con questi video dell’orrore, con la propaganda menzognera che diffonde nel mondo. Noi non ci spezzeremo. Mi sento ancora più determinato a liberare i nostri figli rapiti, a eliminare Hamas, e garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia”.

Hamas replica alla richiesta di assistenza agli ostaggi

Hamas, tramite le brigate al Qassam, ossia l’ala militare di Hamas, ha replicato a Netanyahu: “Siamo pronte a impegnarsi a rispondere a qualsiasi richiesta della Croce Rossa di portare cibo e medicine” agli ostaggi, definiti “prigionieri nemici”. In cambio Israele dovrà aprire i corridoi per gli aiuti umanitari “in modo normale e permanente per il passaggio di cibo e medicine a tutta la popolazione in tutte le aree della Striscia e alla cessazione di ogni forma di attività militare durante le consegne dei pacchi ai prigionieri”. Alla Croce Rossa Hamas non ha consentito alcun accesso agli ostaggi durante i 22 mesi di guerra.