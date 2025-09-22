Hamas scrive a Trump: “Metà degli ostaggi in cambio di una tregua di 60 giorni”
Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo riporta Fox News, citando un alto funzionario dell’amministrazione Trump e una fonte coinvolta nei negoziati. La notizia viene confermata al Times of Israel.
La lettera è attualmente trattenuta dal Qatar e verrà consegnata a Trump nel corso della settimana.