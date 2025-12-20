La Russia è pronta ad attaccare i Paesi Baltici nel 2027 e a “occuparli”. A dirlo è Kirill Budanov, capo del servizi segreto militare ucraino, citato dai media di Kiev. “Il piano originale prevedeva che la Russia fosse pronta a iniziare le operazioni nel 2030. Ora i piani sono stati rivisti e aggiornati al 2027”, ha detto nel corso di una intervista, aggiungendo che l’obiettivo di Mosca “è di occupare questi Paesi”.

Per i servizi segreti Usa “Putin vuole l’Europa che faceva parte dell’impero sovietico”

Anche i report dell’intelligence statunitense giungono alle stesse conclusioni. Fonti vicine all’intelligence Usa citate da Reuters avvertono che Putin intende conquistare l’intera Ucraina e reclamare parti dell’Europa che appartenevano all’ex impero sovietico. Il report più recente presentato dall’intelligence risale a fine settembre e presenta “un quadro nettamente diverso” da quello dipinto da Trump e dai suoi negoziatori. Il presidente russo non intenderebbe quindi porre fine al conflitto.

Le conclusioni dell’intelligence Usa “sono in gran parte in linea con le opinioni dei leader europei e delle agenzie di spionaggio”. Putin ambisce a tutta l’Ucraina e ai territori degli ex stati del blocco sovietico e non si ferma di fronte al fatto che questi Paesi fanno parte della Nato. Mike Quigley, membro democratico della Commissione Intelligence della Camera, in un’intervista alla Reuters ha aggiunto che “l’intelligence ha sempre dimostrato che Putin vuole di più. Gli europei ne sono convinti. I polacchi ne sono assolutamente convinti. I Paesi Baltici pensano di essere i primi”.