L’esercito israeliano ha annunciato l’inizio della prima fase dell’invasione terrestre di Gaza City. In un comunicato ufficiale, citato dai media internazionali, il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale di brigata Effie Defrin, ha dichiarato: “Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell’attacco: le nostre forze controllano già la periferia della città”.

Hamas ha risposto con una dichiarazione durissima, accusando Israele di ignorare i tentativi di mediazione. “L’annuncio da parte dell’esercito di occupazione terroristica dell’inizio di un’operazione contro Gaza City dimostra un palese disprezzo per gli sforzi compiuti dai mediatori”, ha scritto Hamas. “Mentre Hamas ha annunciato l’ok all’ultima proposta presentata dai mediatori, Israele insiste nel continuare la sua guerra” e, non rispondendo a questa proposta, Netanyahu “dimostra di essere il vero ostacolo a qualsiasi accordo”.