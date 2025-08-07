Durante la riunione del Gabinetto di Sicurezza prevista per le 18 (le 17 in Italia), dedicata al piano di occupazione di Gaza, il capo di stato maggiore Eyal Zamir dovrebbe mettere in guardia sui potenziali rischi dell’operazione, soprattutto in assenza di una chiara decisione su cosa accadrà dopo. Zamir avrebbe infatti avvertito che “la situazione rischia di complicarsi notevolmente”. Secondo indiscrezioni, nei giorni scorsi avrebbe confidato ai suoi collaboratori che “la conquista della Striscia potrebbe trascinare Israele in un buco nero”. Il piano elaborato dai vertici militari prevede l’accerchiamento di Gaza City e delle aree centrali della Striscia, con l’obiettivo di isolare il territorio e circoscrivere i combattimenti. L’operazione si articolerebbe poi in tre fasi: un’intensa azione di fuoco, ingressi mirati delle truppe e una particolare attenzione a evitare eventuali trappole.