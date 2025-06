“L’operazione condotta in autonomia dalle forze armate israeliane apre oggi un nuovo capitolo, aggiunge elementi di tensione e sta determinando un’escalation del conflitto tra i due Paesi, che tutti oggi vogliono scongiurare”. Lo spiega al Corriere della Sera il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

“In un dominio multidimensionale e multinazionale – continua – gli elementi sul tavolo sono il successo, o insuccesso, di un accordo sul nucleare con l’Iran, la contiguità geopolitica di Stati, attori, interessi, risorse, alleanze e rivalità – prosegue -. Sino a ipotesi di maggiore ampiezza e gravità, con il rischio di deflagrazione ed estensione del conflitto aperto ai Paesi limitrofi”.

Anche per questi motivi Unifil, la missione in Libano, “continua a svolgere un ruolo chiave nella stabilizzazione dell’area, in linea con la risoluzione Onu 1701, promuovendo una maggiore responsabilizzazione delle autorità libanesi”. Il dibattito politico è anche sul percorso per la realizzazione di una difesa europea autonoma, “una sfida complessa, ma oggi più attuale che mai”.

Che non prevede un progressivo sganciamento degli Usa dagli impegni Nato, secondo Portolano. “Non credo si possa parlare di sganciamento americano dalla Nato. Gli Usa stanno invece spingendo gli alleati europei a fare di più – sottolinea – e posso solo aggiungere che non lo fanno da oggi, ma da diversi anni e anche con amministrazioni precedenti. Oggi è prevedibile semmai un riposizionamento strategico americano a livello globale, ma senza un totale abbandono dell’Europa”. “Ecco perché – conclude – è fondamentale rafforzare il pilastro europeo dell’Alleanza, per elevare la deterrenza e la difesa collettiva degli alleati e dei Paesi amici”.