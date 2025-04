Il Conclave comincerà mercoledì 7 maggio. La data è stata confermata all’Ansa da fonti interne dalla Congregazione generale e in seguito anche dal direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni in un briefing.

Prima fumata il 7 maggio pomeriggio

La prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. La mattina i cardinali parteciperanno alla messa ‘Pro eligendo Pontefice’, quindi nel pomeriggio l’ingresso in Sistina.

Al momento non ci sono assenze di cardinali elettori per il conclave ma “qualcuno di loro ha dato notizia che ritarda l’arrivo per motivi di salute”, ha detto Bruni.

Avendo più di 80 anni sia il cardinale decano Giovanni Battista Re che il vice decano Leonardo Sandri, le operazioni in Conclave saranno presiedute dal cardinale Pietro Parolin. Il card. Re presiederà invece la messa ‘Pro eligendo Pontifice’.