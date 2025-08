Il dipartimento della Salute degli Stati Uniti (HHS), guidato da Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato l’intenzione di cancellare 500 milioni di dollari (circa 432 milioni di euro) di fondi precedentemente stanziati per lo sviluppo di vaccini a mRNA contro virus respiratori come l’influenza e il Covid-19. Secondo quanto riportato dai media internazionali, la decisione influenzerà 22 grandi aziende farmaceutiche, tra cui Pfizer, Moderna, Sanofi Pasteur e CSL Seqirus. “Crediamo che la tecnologia mRNA comporti più rischi che benefici per questi virus”, ha dichiarato Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei vaccini. “Stiamo riorientando i finanziamenti verso piattaforme vaccinali più sicure e durature, capaci di mantenere l’efficacia anche in presenza di mutazioni virali”, ha aggiunto. Tra le misure annunciate figura anche la cancellazione del contratto con Moderna per lo sviluppo avanzato del suo vaccino contro l’influenza aviaria, nonché la rinuncia al diritto di acquisto da parte del governo. Inoltre, l’HHS ha comunicato il rigetto o l’annullamento di diverse proposte preliminari presentate da altri colossi del settore, tra cui Gritstone e altre aziende emergenti.