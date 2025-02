Il giornalista Giacomo Salvini ha scritto un libro “Fratelli di chat, storia segreta del partito di Giorgia Meloni”, da domani in edicola e in libreria per PaperFirst, di cui lo stesso giornale ha pubblicato alcune anticipazioni. Nel volume alcune conversazioni interne ai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia tra il 2018 e il 2024.

L’11 dicembre 2018, per esempio, quando il leader della Lega Matteo Salvini era in Israele e aveva aperto uno scontro diplomatico con il Libano definendo i componenti di Hezbollah “terroristi islamici”. Giovanbattista Fazzolari, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, secondo il libro commentava così in chat: “Il ministro bimbominkia colpisce ancora”.

I commenti nelle chat di Fratelli d’Italia

Ma non solo “bimbominkia”. Salvini, si legge nel libro, viene definito anche “Un cialtrone”, “ridicolo”, “incapace”, “un Renzi di destra”, un politico che fa “accordi sottobanco con Renzi per il cognato Denis Verdini”. E ancora: “La Lega è un partito che non ha onore”, che “non rispetta la parola data”.

Fra le conversazioni interne al partito viene resa nota quella del 3 dicembre 2018, durante la prima legge di bilancio del governo Conte I, quando scoppiava la polemica sull’aumento delle accise in Regione Liguria. Meloni scriveva nella chat: “Comunque sulla cosa delle accise Salvini dovrebbe andare a nascondersi”. Nasce una strategia per accusare la Lega di non rispettare le promesse elettorali: flat tax, Tav e appunto la sterilizzazione delle accise. “Credo che si possano aggredire pesantemente”, scriveva il 27 marzo 2019 l’allora capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida dopo la bocciatura di una mozione del suo partito.

In quella fase Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, spesso indossava capi d’abbigliamento delle forze dell’ordine. “Un atto da cialtrone superficiale”, commentava Guido Crosetto, “è troppo ridicolo”, scriveva Lollobrigida.

Il 10 febbraio 2020 usciva sulla stampa un retroscena a cui veniva attribuito a Matteo Salvini questa frase: “Meloni rischia la sindrome di Fini”. “Che vergogna”, la reazione nella chat interna della leader di Fratelli d’Italia che, mentre si scatenava un dibattito interno, dava la linea: “Secondo me il messaggio che va fatto passare, che è la verità, è che la Lega è un partito che non mantiene la parola data. Hai voglia a fare il partito di destra se non hai onore”.

Emergono commenti duri su Salvini anche dopo il caso dell’Hotel Metropol di Mosca, con l’indagine poi archiviata, in cui era coinvolto Gianluca Savoini, già portavoce del segretario della Lega. Il 24 febbraio 2019 dopo lo scoop dell’Espresso, Fazzolari scriveva in chat: “Diciamo che la tecnica della felpa ‘Russia’ a Mosca e ‘Usa’ a Washington non è molto gradita da quei burberi dei russi e magari stanno lanciando qualche messaggio a Salvini: ‘Occhio a tradire gli amici dopo aver fatto il cosacco che qualche bella informazione da dare ce la abbiamo’”.

Cinque mesi dopo, racconta il Fatto, Meloni chiedeva il silenzio sull’argomento: “Comunque la questione della Lega è molto spinosa e potrebbe essere esiziale”.

Nel libro sono raccontate anche chat più recenti. “Draghi è un esponente del mondo finanziario (…) la logica nella quale si muove e fa queste dichiarazioni è quella della finanza speculativa”, scriveva Meloni nel marzo 2020. Il giorno dell’invasione della Russia in Ucraina c’è un dibattito dentro la chat. Meloni commentava: “La strategia dei democratici era sbagliata (…) ma ora con l’occidente e la Nato senza se e senza ma”. Il 4 ottobre 2024 una fuga di notizie rivela l’accelerazione di Fratelli d’Italia per eleggere il giudice della Consulta, e la premier non la prende bene: “Io alla fine mollerò per questo. E l’infamia di pochi alla fine mi costringerà a non avere più rapporti con i gruppi”.