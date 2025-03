“Non me ne frega un ca… di quello che pensa Renzi”. Sono le parole pronunciate dalla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Forza Italia) e registrate dalle telecamere dell’Aula di Palazzo Madama. A postare il fuorionda sui social è lo stesso Matteo Renzi: “Ecco l’eleganza, lo stile, il rispetto istituzionale delle influencer della destra. La Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, stamani, mentre parlavo in Aula ha detto questo di me. Questo è il loro modo di rispettare la democrazia parlamentare. Non ti fanno parlare, ti fanno leggi contro, ti aggrediscono. Ma con me cadono male: più mi attaccano, più vado avanti a testa alta. Possono insultarmi, non possono fermarmi”.