Sarà Samuel Anthony Alito, il giudice della Corte suprema degli Stati Uniti, l’ospite clou del Giubileo degli operatori di Giustizia che si svolgerà sabato in Vaticano.

L’udienza da Leone XIV, poi l’incontro a Palazzo della Cancelleria

Il giurista è stato nominato alla Corte Suprema dal presidente statunitense George W. Bush il 31 ottobre 2005, dopo le dimissioni dalla carica del giudice Day O’Connor. È uno dei sei giudici della Corte.

Dopo l’udienza con Leone XIV alle 12, Alito terrà un incontro pubblico al Palazzo della Cancelleria. Secondo un’inchiesta dello scorso anno del New York Times, Alito avrebbe esposto bandiere usate dai sostenitori trumpiani durante l’assalto al Campidoglio USa del gennaio 2021.

Avrebbe fatto sventolare davanti alla sua casa in Virginia nel gennaio del 2021 la bandiera USA alla rovescia (simbolo del movimento “Stop the Steal”, sostenitori del “furto” della vittoria alle elezioni 2020 da parte di Biden).

Non il massimo dell’imparzialità. Per non parlare delle discutibili esternazioni omofobe della moglie, la signora Martha-Ann, all’indirizzo delle “nazi-femministe”. Oltre alla vacanza superlussuosa valutata più di 100 mila dollari gentilmente offerta dall’ultra ricco imprenditore Paul Singer nel 2008 per la quale si è dovuto giustificare sui media.

Bacchettò i leader europei che osarono criticare la Corte Suprema

el 2022, un mese dopo aver firmato la sentenza che annullava il diritto federale all’aborto (Dobbs v. Jackson’s Womens’ Health Organization), a Palazzo Colonna, durante una visita a Roma, attaccò tre leader politici mondiali come Macron, Trudeau e Johnson.

“Ho avuto l’onore in questa sessione di scrivere quella che credo sia l’unica decisione della Corte suprema nella storia di questa istituzione a venire attaccata da tutta una serie di leader stranieri, che si sono sentiti perfettamente a loro agio a commentare la legge americana”.

Per Alito, seguace del mentore e predecessore alla Corte Suprema Antonin Scalia, la Costituzione americana è immodificabile, è scritta nella pietra, va applicata alla lettera. Sembra non abbia letto San Paolo che, nella seconda lettera ai Corinzi, ammoniva: “La lettera uccide, lo spirito dà vita”.