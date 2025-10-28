Il governo ungherese ha espresso dure critiche contro il programma Report di Rai 3, accusandolo di aver diffuso un’immagine distorta del sovranismo europeo. Balazs Orban, consigliere politico del premier Viktor Orban, ha commentato su X definendo il servizio andato in onda “un grave errore”. Il documentario, dal titolo “L’offensiva sovranista contro l’Europa: l’asse Meloni-Trump”, affrontava il ruolo dei network conservatori internazionali e dei think tank che sostengono una visione alternativa dell’Unione Europea.

Nel servizio venivano citati l’MCC di Budapest e l’istituto polacco Ordo Iuris, entrambi autori del rapporto The Great Reset, in cui si propone una riforma istituzionale dell’UE in chiave sovranista. Secondo il consigliere ungherese, però, il programma avrebbe travisato il significato del documento, presentandolo come un piano per indebolire l’integrazione europea, quando in realtà – sostiene – si tratta di un’analisi politica volta a riequilibrare il rapporto tra sovranità nazionale e poteri centrali dell’Unione.

La difesa del sovranismo e l’appello per il futuro dell’Europa

Balazs Orban ha difeso pubblicamente il ruolo di Budapest e dell’MCC Budapest nel dibattito politico europeo, sottolineando la volontà del governo ungherese di contribuire “in modo costruttivo” alla riflessione sul futuro dell’UE. Secondo il consigliere, la direzione attuale dell’Unione starebbe portando “verso la disintegrazione”, motivo per cui serve “un cambiamento radicale di rotta” per garantire la sopravvivenza del progetto europeo nel lungo periodo.

Nel suo intervento, Orban ha ribadito che l’Ungheria non vuole la fine dell’Unione Europea, ma una riforma profonda che restituisca più poteri agli Stati membri. “Vogliamo che l’UE abbia un futuro – ha dichiarato – ma per riuscirci bisogna correggere gli errori del presente. Servizi come quello di Report rendono evidente quanto sia necessario un confronto onesto e libero da pregiudizi sul destino dell’Europa”.