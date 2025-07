Al termine di un convegno legato alla presentazione di uno studio sul nucleare realizzato da Confindustria ed ENEA, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin si è lasciato andare a un’espressione decisamente fuori luogo nei confronti della giornalista Vanessa Ricciardi, collaboratrice della testata Staffetta Quotidiana.

Mentre rispondeva a una serie di domande incalzanti della cronista sul tema dell’energia, il ministro ha reagito con un commento che ha subito sollevato polemiche: “stronzetta”. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, sotto gli occhi di altri giornalisti e partecipanti all’evento.

In un primo momento, il ministro e il suo staff hanno tentato di smorzare i toni, sostenendo che il termine fosse stato pronunciato “in senso positivo, come un complimento”. Una giustificazione che non ha convinto né la cronista né i presenti. Ricciardi ha reagito con fermezza, chiedendo “un linguaggio appropriato nei rapporti con la stampa”, segnalando quanto la battuta fosse inopportuna in un contesto istituzionale e professionale.

Le scuse del ministro e le critiche dell’opposizione

Poco dopo l’accaduto, Gilberto Pichetto Fratin ha diffuso una nota ufficiale per fare ammenda e cercare di contenere la bufera politica e mediatica. “Desidero esprimere le mie scuse alla giornalista Vanessa Ricciardi per le parole da me pronunciate al termine di un confronto con la stampa”, ha scritto il ministro. “Ho utilizzato un’espressione inappropriata, detta in un tono che voleva essere scherzoso ma che, comprensibilmente, è stata percepita come offensiva. Me ne rammarico profondamente: non rispecchia il mio modo di essere né il rispetto che ho verso tutte le donne e gli uomini dell’informazione, con cui mi confronto positivamente ogni giorno”.

Ma le opposizioni non hanno accolto con indulgenza le spiegazioni. Dal Movimento 5 Stelle, i membri della commissione Cultura hanno attaccato frontalmente il ministro e l’esecutivo: “Le vergognose parole rivolte alla giornalista denotano la solita indegna cultura maschilista. Parliamo del governo guidato da una premier che evita con ogni mezzo le conferenze stampa e le domande libere dei giornalisti”.

Ancora più netta la condanna di Angelo Bonelli (Avs), che ha definito l’episodio “inaccettabile”, mentre Patrizia Prestipino (Pd) ha sottolineato il sessismo implicito nella frase: “Mi chiedo se la stessa battuta il ministro l’avrebbe fatta dando una pacca sulla spalla a un maschio dicendogli ‘stronzetto’”.