Il ministro delle Finanze israeliano, l’esponente di estrema destra Bezalel Smotrich, ha definito la Striscia di Gaza un “Eldorado immobiliare”. Intervenendo al vertice sulla rigenerazione urbana organizzato dal Centro immobiliare e dal portale Madlan 2025, Smotrich ha spiegato che la ricostruzione di Gaza potrebbe diventare “un investimento redditizio” e ha rivelato di aver “già iniziato una trattativa con gli americani”. Secondo il ministro, esiste una visione “utopica” che circola anche nell’amministrazione Trump, tradotta in un “business plan” redatto “dalle persone più professionali che ci siano”. Smotrich ha aggiunto che il progetto è “sul tavolo del presidente degli Stati Uniti” e ha insistito: “Si sta verificando come questa cosa diventa un Eldorado immobiliare, non sto scherzando, e si ripaga da sola”.