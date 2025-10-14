Un errore di persona avrebbe portato alla nomina del Nobel Giorgio Parisi alla presidenza della commissione del ministero della Salute che si occupa di doping. A riferirlo è il quotidiano “la Repubblica” dove si spiega che l’incarico sarebbe dovuto andare ad un medico dello sport molto noto, Attilio Parisi, rettore dell’Università di Roma Foro Italico.

Lo scoop di Repubblica

Raggiunto da Repubblica, ieri lo scienziato ha detto di non sapere nulla della nomina, malgrado il suo nome compaia nero su bianco in un provvedimento del ministero alla Salute. Evidentemente nessuno si è accertato che avesse detto di sì al nuovo ruolo.

Rispetto al caso della composizione di un’altra commissione, quella sui vaccini, questa volta il caso avrebbe comunque provocato diversi malumori. Il ministero alla Salute quest’estate ha nominato il Comitato tecnico sanitario, un organismo presieduto da Schillaci e articolato in varie sezioni tecniche.

Telefonata di scuse ad Attilio Parisi

Si occupa di temi diversi, dalla lotta all’Aids alle biotecnologie. Tra le altre c’è la “sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”. Il Comitato tecnico sanitario si è insediato nei giorni scorsi, ma sono state registrate alcune assenze e fra queste proprio quella del Nobel Parisi. Ad Attilio Parisi, riferisce sempre Repubblica, sarebbe arrivata una telefonata di scuse da parte del Ministero.