L’assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Salva quindi per un solo voto.

Con il pugno sinistro alzato

Salis ha incassato il sì della Plenaria dell’Eurocamera alla sua immunità con un solo voto in più. I favorevoli sono stati 306, i contrari 305. Nella votazione gli astenuti sono stati 17. Cento, invece, gli assenti rispetto al complesso degli eurodeputati.

Baci, abbracci e anche un mazzo di fiori al momento del voto/verdetto, i colleghi l’hanno festeggiata subito, a caldo.

“Siamo tutti antifascisti”, ha poi postato soddisfatta – e si immagina con un gran sospiro di sollievo – su X l’immagine che la ritrae in Aula a Strasburgo, con il pugno sinistro alzato, sorridente, dopo aver incassato il via libera all’immunità.

Salvini: “Scappa dal processo”

L’immunità a un cittadino/parlamentare italiano è tuttavia considerata poco meno di una beffa dalla destra sovranista italiana. Salvini è il più lesto a dolersene. “Salis scappa dal processo”, il testo dell’immagine che accompagna il post di Salvini.

“Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”.