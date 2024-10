Il peggior amico di Biden: “Quel figlio di p… di Netanyahu”, le anticipazioni di War di Bob Woodward

l presidente Usa Joe Biden ha definito il premier israeliano Benyamin Netanyahu ‘son of b…’ (figlio di p…) e ‘bad f..king guy’ (un cattivo fottuto re): lo rivela nel suo ultimo libro il leggendario giornalista del Watergate Bob Woodward.

“Bad f…king guy”

Le parole sarebbero state pronunciate con un collaboratore nella primavera di quest’anno mentre il conflitto a Gaza si intensificava. Per quanto riguarda il conflitto in corso tra Israele e Hamas, Woodward descrive il rapporto teso di Biden con Netanyahu. Mentre pubblicamente sosteneva Israele, Biden esprimeva privatamente frustrazione per la strategia di Bibi a Gaza.

“Qual è la tua strategia, amico?”, gli avrebbe chiesto durante una telefonata di aprile. Il libro racconta i tentativi di Biden di frenare le azioni di Netanyahu, in particolare dopo che l’Iran aveva lanciato missili contro Israele in risposta a un attacco israeliano in Siria.

“Non devi fare un’altra mossa. Non fare nulla”, consigliò Biden al premier israeliano, secondo Woodward. Mentre il conflitto si aggravava, la frustrazione del presidente Usa nei confronti di Netanyahu sarebbe esplosa. “È un fottuto bugiardo”, disse in privato dopo che Israele era entrato a Rafah, scrive Woodward. In una conversazione di luglio successiva a un attacco aereo israeliano a Beirut, Biden avrebbe urlato a Netanyahu, “Bibi, che cazzo?”.

“Quel fottuto Putin”

Ce n’è anche per l’autocrate russo. “Quel fottuto Putin”, “Putin è il male. Abbiamo a che fare con l’epitome del male”: sono le parole che avrebbe detto Biden ai consiglieri nello Studio Ovale dopo l’invasione russa dell’Ucraina, sempre secondo le rivelazioni di Bob Woodward nel suo libro ‘War’, in uscita il 15 ottobre.