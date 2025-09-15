Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che “la Nato è di fatto coinvolta” nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all’Ucraina.

Lo riporta la Tass. “La Nato è in guerra contro la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove”, ha detto Peskov secondo la Tass.

Quanto all’l’intrusione di un drone in Romania, l’ambasciata russa a Bucarest l’ha definita “una provocazione” da parte dell’Ucraina, dopo la convocazione, ieri, dell’ambasciatore russo al ministero degli Esteri rumeno.

Droni russi in Romania? “Provocazione ucraina”

Durante l’incontro, l’ambasciatore Vladimir Lipaïev ha definito “infondata” la protesta della Romania che accusava la Russia, ha indicato l’ambasciata in un comunicato pubblicato nella notte tra domenica e lunedì. “Tutti i fatti portano a credere che si sia trattato effettivamente di una provocazione deliberata del regime di Kiev”, ha aggiunto.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dalla Tass, ha ammonito che “permettere ai paesi della Nato di abbattere i droni russi sull’Ucraina significa dichiarare guerra tra l’Alleanza e la Russia”.

“Seriamente, l’attuazione dell’idea provocatoria di Kiev e di altri idioti di creare una ‘no-fly zone sull’Ucraina’ e consentire ai paesi della Nato di abbattere i nostri droni significherà solo una cosa: la guerra della Nato contro la Russia”, ha scritto il politico sul suo canale Telegram.