“Gli attacchi degli Stati Uniti contro il programma iraniano di sviluppo dei missili e anche contro il programma nucleare hanno un impatto positivo sulla sicurezza europea nel lungo periodo. Se l’Iran non ottiene l’accesso alle armi nucleari è una buona notizia per gli europei”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo.

“Dobbiamo anche riconoscere – ha spiegato – che l’approccio europeo verso la regione non ha dato risultati. Ci abbiamo provato dieci anni fa con le nostre attività diplomatiche, con l’accordo sul nucleare che abbiamo concluso con l’Iran insieme agli americani, ma tutto questo è fallito”.