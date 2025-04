“All’improvviso l’Italia sembra essere molto più di una semplice meta turistica baciata dal sole, con pizza e pasta, mare e moda e caos politico. La populista di destra Meloni è già considerata da molti il capo segreto dell’Europa“. Questo il ritratto che il quotidiano tedesco Bild dedica al primo ministro italiano Giorgia Meloni, sottolineando la sua capacità di avere buone relazioni con Trump, prendendo “posizioni chiare nei confronti di Putin”.

Il quotidiano analizza anche la crescita di Meloni negli ultimi anni, sottolineando come abbia imparato a prendere le distanze da sue passate dichiarazioni “non sempre chiare sul rapporto con il fascismo del dittatore Benito Mussolini”. Inoltre, “a differenza dell’AfD in Germania o dei nazionalisti attorno a Marine Le Pen in Francia, Meloni ha combinato l’ideologia di destra con i valori cristiani”. La Bild evidenzia alcuni successi di Meloni.

“Riferendosi al motto di Trump, Make America Great Again, Meloni ha affermato: Make the West Great Again. Primo successo: la controversia tariffaria si è notevolmente attenuata”. “Ma anche il rapporto con la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen sembra buono. Una domanda resta senza risposta: Meloni contraddirà anche il suo nuovo amico Trump se questi si avvicinasse di nuovo alla Russia di Putin e lasciasse l’Europa a se stessa?”. Il quotidiano tedesco chiude con queste parole: il fatto che in questo momento stia facendo una “bella figura”, soprattutto come transatlantica, è “una bella sorpresa” per l’Europa.