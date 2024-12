“Avevo detto ai romani: preparatevi a tanti cantieri e ai sacrifici. Ci hanno aiutato e ora i cittadini stanno cominciando a vedere i risultati: stiamo trasformando una città che era al collasso, dimostrando che non è vero che Roma è condannata a fare le cose male”. A dirlo in un colloquio a La Stampa è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a poche ore dal via al Giubileo.

Il sindaco spiega: “Per due anni abbiamo setacciato i problemi, pianificato oltre mille interventi, trovato i finanziamenti. Abbiamo scelto di cambiare metodo rispetto al passato: basta con la logica delle ‘romanelle’, degli interventi superficiali, inseguendo le tante emergenze. Serviva una terapia d’urto”.

Gualtieri prosegue: “Le strade dissestate? Non i soliti interventi su alcune strade, ma su tutte le strade. Gli alberi? Per la spesa storica non se ne curavano più del 20 per cento e invece abbiamo deciso: cento per cento. E poi, naturalmente, gli interventi straordinari per il Giubileo”.

Queste trasformazioni per Roma valgono “una sfida anche culturale: non è vero che nella Capitale gli interventi strutturali non si possono fare, non è vero che Roma è condannata a fare le cose male. Pianificando e gestendo si può davvero mettere Roma alla sua altezza” conclude il sindaco.