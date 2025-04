Una maestra di una scuola in Illinois, Stati Uniti, è stata arrestata con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con un suo studente 15enne. Nel video il momento in cui la polizia la raggiunge a casa per arrestarla.

Le accuse nei confronti della donna sono gravi: Formella avrebbe infatti avuto rapporti sessuali con un suo studente 15enne, con cui scambiava messaggi. Proprio dal telefono la mamma del giovane ha scoperto la cosa, denunciando i fatti alle autorità. “Ti amo tanto amore, anche se questa mattina il tempo passato insieme è poco” e ancora “Adoro fare sesso con te”. La maestra deve ora affrontare due accuse di violenza sessuale e un’ulteriore accusa pere violenza sessuale nei confronti di un minore.