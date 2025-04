Incidente in diretta ad Amici: durante l’ultima puntata del serale, è stato sfiorato il dramma. Ecco come sta la protagonista.

Ballare in uno studio televisivo non è affatto facile per i ballerini che, spesso, devono fare i conti con pavimenti che mettono a rischio la loro incolumità. E’ quanto accaduto ad una ballerina di Amici che, nel corso dell’ultima puntata del serale, ha rischiato di farsi davvero molto male.

Tutto è accaduto nel corso della scorsa puntata del serale del talent show di Maria De Filippi. Durante una coreografia sulle note della canzone “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, la ballerina è caduta sotto lo sguardo attento della conduttrice, ma anche dei giudici Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio a cui spetta il compito di giudicare le performance di tutti i concorrenti.

Incidente ad Amici: come sta la ballerina

Il serale rappresenta la fase più importante di Amici e a cui tutti gli allievi sperano di arrivare. In alcuni casi, tuttavia, l’esperienza più essere davvero complicata ed emozionante al punto da dover dire addio al proprio sogno dopo poche puntate. E’ quanto accaduto a Raffaella, giovane allieva della squadra di Deborah Lettieri che, nel corso della seconda puntata del serale di Amici, non solo è stata eliminata, ma è stata anche la protagonista di un incidente in diretta.

Come anticipato, infatti, è caduta mentre si esibiva senza, tuttavia, perdersi d’animo. Nonostante la caduta, infatti, Raffaella si è rialzata e ha continuato a ballare portando a casa i complimenti dell’insegnante Deborah Lettieri, ma anche di Elena D’Amario. “È impressionante la reazione che ha avuto alla sua eta, a diciassette anni, come ha saputo gestire la difficoltà, l’imprevisto purtroppo succede ed è stata molto, molto brava”, sono state le parole della coach.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze sulla salute di Raffaella che sta bene. La giovane allieva, però, ha ricevuto comunque un duro colpo quando la giuria ha deciso di eliminarla ponendo fine al suo percorso nella scuola. A sorpresa, a consolarla è stata Alessia, l’altra ballerina di latino e allieva di Alessandra Celentano.

“Venendo dal suo stesso mondo, ho molta più consapevolezza del suo valore. Penso che per l’età che hai sei una ballerina bravissima, matura e consapevole. Rivedo anche me alla tua età, avevo la tua forza ed energia. Fuori da qua hai un mondo che ti aspetta, ti consiglio di non fermarti e continuare”, sono state le parole di Alessia.