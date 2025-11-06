Il neoeletto sindaco di New York sta già lavorando per mettere al sicuro la Grande Mela dalle minacce di Donald Trump. Promettendo di volersi muovere rapidamente, Zohran Mamdani ha detto al New York Times che si sta consultando con i suoi consiglieri e si avvia ad assumere 200 legali pronti a combattere l’amministrazione Trump in tribunale.”I miei sostenitori e il nostro movimento vogliono una politica coerente, che si concentri davvero sui bisogni dei lavoratori”, ha aggiunto precisando come a suo avviso il “sistema delle tasse è un esempio dei tanti modi in cui gli americani sono stati traditi”.

Dopo la vittoria, per Mamdani arriva ora la fase più difficile, quella di adottare la sua ricetta per rendere la città più accessibile con il congelamento degli affitti, gli asili e i bus gratis e i negozi di alimentari comunali per controllare i prezzi.

Trump: “Fuggiranno dal regime comunista”

Dopo la vittoria di Mamdani, Trump da Miami aveva dichiarato: “La gente comincerà a lasciare New York, fuggiranno dal regime comunista” di Zohran Mamdani. Trump ha paraagonato il nuovo governo della Grande Mela ai regimi di Cuba e Venezuela: “Miami diventerà il rifugio anche per chi scappa da New York”, ha aggiunto

Trump ha poi lanciato una nuova accusa al neosindaco: “Mi piacerebbe vedere il nuovo sindaco di New York” Zoharn Mamdani “fare bene perché amo New York. Il suo discorso della vittoria è stato un discorso molto arrabbiato, soprattutto con me. Dovrebbe essere gentile con me”. Trump ha infine sottolineato che Mamdani “dovrebbe rispettare di più Washington” e che sarebbe appropriato che il neoeletto sindaco “ci contattasse”.