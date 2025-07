“Il Maxxi di Zaha Hadid (il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, ndr) è bellissimo, ma per me è ‘brutto'”. Farà discutere la sortita del sindaco di Roma, un punto di vista estetico che in nome della nuova sensibilità ambientalista liquida come brutta e superata una delle opere contemporanee più significative dell’architettura pubblica in città.

“Un edificio che produce Co2 in modo smisurato è bello?”

E tuttavia, la campagna estetica del sindaco appare motivata. Il sindaco ragionava nel suo intervento agli Stati generali della Bellezza di Ali (Autonomie locali italiane, di cui è presidente), a Cava dei Tirreni.

Torniamo al Maxxi. “È l’edificio più energivoro della città. È stato progettato ignorando completamente il tema della sostenibilità. Un edificio che produce Co2 in modo smisurato non può essere considerato bello. Poi a volte dicono: il pannello solare è brutto. Dipende da come lo metto, rispondo io. Non posso mettere l’albero ma posso fare la piazza di cemento che d’estate raggiunge i 50 gradi”.

Il sindaco ha spiegato i criteri che ispirano la visione di una città bella e necessariamente sostenibile.

“Ma questo chi l’ha fatto”

“Dentro il concetto di bellezza dobbiamo includere anche quello di sostenibilità. Questa è una cosa enorme. Dalle Soprintendenze che non ti fanno mettere gli alberi nei centri: non si poteva fare, oggi si deve fare. Bisogna cambiare i criteri. Più in generale oggi la bellezza è diversa dai palazzi e le piazze che venivano progettate anche 15 anni fa”.

“A Roma siamo pieni di interventi anche di solo vent’anni fa che oggi, di fronte ai mutamenti climatici, all’attenzione alle isole di calore, uno dice: ma questo chi l’ha pensato? ‘Ma come, l’ha fatto un grandissimo architetto’ ti rispondono, non faccio nomi. Ho capito, l’avrà fatto un grandissimo architetto ma oggi è ‘brutta’. Magari è ‘bella’, ma se non ci si può andare perché fa troppo caldo non è più bella. La bellezza non può più essere separata dalla sostenibilità”.