La prestigiosa rivista statunitense Time dedica la copertina del suo nuovo numero mondiale alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Un riconoscimento che la inserisce in una lista selezionata di personalità italiane apparse sul frontespizio del magazine nel corso dei decenni: da Gianni Agnelli a Luciano Pavarotti, da Sergio Marchionne a Sophia Loren, fino ai più recenti Silvio Berlusconi (2011), Mario Monti (2012) e Matteo Salvini (2018).

Il titolo scelto per l’articolo, firmato dal giornalista Massimo Calabresi, capo dell’ufficio di Washington, è diretto e carico di suggestioni politiche: “Dove Giorgia Meloni sta conducendo l’Europa”.

Secondo l’analisi del Time, in questi tre anni al governo Meloni “è emersa come una delle figure più interessanti” del continente. E nel post che accompagna la copertina, la redazione sintetizza: “E il modo in cui conduce potrebbe cambiare il mondo”.

Un nuovo nazionalismo tra identità e pragmatismo

Il servizio della rivista americana esplora il pensiero politico della premier, concentrandosi in particolare sulla sua visione del nazionalismo. In un colloquio tenuto il 4 luglio a Palazzo Chigi, Meloni afferma: “Per prima cosa dobbiamo difendere quello che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà”. Prosegue poi chiarendo che il suo è “principalmente un modo per difenderci da una globalizzazione che non ha funzionato”. E sottolinea il suo obiettivo politico con parole forti: “Ricostruire la nostra identità, ricostruire l’orgoglio, l’orgoglio di essere quelli che siamo… A qualsiasi costo”.

Il Time attribuisce a Meloni anche notevoli doti di preparazione, raccontando il suo recente incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, durante il quale la premier si sarebbe presentata con “una pila di schede” pronte su ogni tema possibile. Secondo Calabresi, “sopravvisse al test pubblico con compostezza”. Lei stessa commenta con autoironia: “Sono del Capricorno. Diciamo che sono fissata con alcune cose”.

Tra battaglie personali e sguardo internazionale

Nel profilo firmato da Calabresi, si accenna anche alla gioventù difficile della premier. Viene ricordato l’incendio che distrusse la casa in cui viveva con la madre e la sorella, prima del trasferimento alla Garbatella. “Forse è per quello – sorride la premier – che mi sono unita al Msi, per la fiamma”. Un riferimento simbolico che si intreccia con la sua storia politica, che trent’anni dopo la porta a diventare la prima donna a capo del governo italiano.

Meloni racconta poi di aver “dovuto affrontare ridicoli stereotipi”, oltre allo scetticismo internazionale. In particolare, riferendosi al presidente Joe Biden, afferma: “Semplicemente penso che non sapeva ciò di cui stava parlando”. E liquida le accuse rivoltele in patria: “Mi hanno accusato di ogni cosa possibile, dalla guerra in Ucraina alla morte delle persone nel Mediterraneo. È semplicemente perché non hanno argomenti. Non sono razzista. Non sono omofoba. Non sono tutte le cose che dicono di me”.

Infine, l’articolo si chiude con una domanda rivolta direttamente al giornalista: “Sei una persona onesta. C’è qualcosa del fascismo che la mia esperienza ti ricorda, o che riguarda quello che sto facendo al governo?”. Una domanda aperta, che sintetizza perfettamente l’ambizione – e la controversia – che circondano la figura politica di Giorgia Meloni.