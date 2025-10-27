Prima Roma, poi Genova. Due episodi distinti ma accomunati da una stessa matrice ideologica hanno scosso l’opinione pubblica. Nella capitale, un giornalista è stato aggredito in strada solo perché indossava una felpa con il simbolo del movimento internazionale antifascista. A Genova, invece, un gruppo di teppisti ha fatto irruzione in un liceo occupato pacificamente, devastando aule e muri al grido di “Viva il Duce”. Gli atti di violenza, secondo gli inquirenti, sarebbero il segnale di una recrudescenza dell’estremismo nostalgico e di un clima di crescente intolleranza.

La denuncia di Ilaria Salis

Per l’europarlamentare eletta tra le fila della sinistra, “i fascistelli di strada, tra intimidazioni e aggressioni, stanno alzando troppo la testa”. Salis attribuisce questa recrudescenza anche “a causa dello sdoganamento e le coperture che questo governo gli ha garantito”. L’eurodeputata ha poi commentato con amarezza il raduno dei nostalgici a Predappio “per commemorare (sic) l’anniversario della ‘Marcia su Roma’, davanti alla cripta di Mussolini a braccio teso. Pochi scemi, certo, ma comunque troppi. Che squallore, e che disonore per il nostro Paese”.

La sua presa di posizione si conclude con un monito severo: “Bisogna ricordare sempre – a questa feccia suprematista e oppressiva – che il popolo italiano li ha già ripudiati una volta per tutte, e sancito con chiarezza che il fascismo non ha e non dovrà mai più avere diritto di esistenza nella nostra società”.