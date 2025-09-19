“Sono giorni difficili. Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull’immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante”. Con queste parole, Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, ha raccontato a La Repubblica le sue sensazioni in vista delle due date cruciali per il suo futuro. Martedì, infatti, la commissione Affari legali del Parlamento europeo sarà chiamata a decidere sulla revoca della sua immunità parlamentare. Se la decisione sarà favorevole, il 7 ottobre toccherà all’assemblea plenaria pronunciarsi definitivamente.

“Due date decisive per la mia vita – aggiunge -, io credo anche per la democrazia. Se il parlamento dovesse revocarmi l’immunità, ripartirebbe il mio processo a Budapest: un processo farsa, con una sentenza già scritta, svolto in assenza di garanzie democratiche. Un processo in cui è impossibile difendersi e nel quale rischierei fino a 24 anni di carcere, una pena spropositata rispetto ai fatti che mi vengono contestati”.

I timori di Salis e il rischio di estradizione

Secondo Salis, l’Ungheria potrebbe arrivare a emettere un mandato di arresto europeo immediatamente dopo il voto. “Potrebbero prendermi a Strasburgo – va avanti Salis -, subito dopo il voto, in Italia, a Bruxelles. Potrei essere estradata in Ungheria, riconsegnata a chi mi ha trascinato in tribunale al guinzaglio e in catene, a chi mi ha tenuto in carcere per più di quindici mesi in condizioni disumane. Un’esperienza drammatica che pensavo di essermi lasciata alle spalle per sempre. E che stavolta rischierebbe di essere peggiore. Temo che verrei sottoposta a ulteriori vessazioni per le opinioni che ho espresso durante il mio mandato verso il governo ungherese: un regime di estrema destra che esercita il potere in modo assolutistico e vendicativo”.

La parlamentare sottolinea di essere diventata il bersaglio “di chi è allergico ai discorsi sulla giustizia e l’uguaglianza”. “Sono un esempio di come l’estrema destra – aggiunge -, in Ungheria e altrove, mini con campagne d’odio e propaganda i valori della democrazia. A loro delle garanzie democratiche non importa nulla. Quando non servono ai loro interessi o riguardano avversari, vengono calpestate con disprezzo”.