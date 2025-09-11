“Il ministro degli Esteri Tajani – spiegano Pietro Lorefice e Filippo Scerra, capigruppo M5S nelle Commissioni Politiche Ue di Senato e Camera dopo il voto del Parlamento europeo per spingere gli Stati al riconoscimento dello stato palestinese – oggi in Parlamento ribadiva di credere nella soluzione a due Stati ma di ritenere inutile riconoscere lo Stato di Palestina, senza accorgersi che gli europarlamentari del suo partito a Bruxelles stavano votando a favore della risoluzione che invita i governi europei a valutare la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina per sostenere la soluzione dei due Stati. Forse anche dentro il partito di Tajani c’è chi inizia a capire che la posizione del ministro degli Esteri è una contraddizione senza senso?”