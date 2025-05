Sembrava scontato, quasi un atto notarile, e invece Friedrich Merz non ha raggiunto la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag (il Parlamento tedesco) al primo scrutinio.

18 “freischütze” impallinano Merz

L’ancora aspirante Cancelliere è stato impallinato da 18 “freischütze”, traduzione di franchi tiratori, cioè di 18 componenti della sua stessa maggioranza che al momento buono non gli hanno conferito la fiducia.

Per il leader dell’Unione hanno votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si sono astenuti e un voto è risultato non valido. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Grosse Koalition, formata da Unione (Cdu-Csu) e Spd (i socialdemocratici) avrebbero avuto 328 voti a disposizione. Merz ha ricevuto soltanto 310 voti favorevoli al primo turno invece dei 316 necessari per avere la maggioranza.

Afd chiede di tornare al voto

Non un buon inizio per superare la crisi politica tedesca specie nel momento in cui l’estrema destra di Afd continua a macinare consensi (alle elezioni è stata il secondo partito più votato). E con il conseguente drammatico dilemma per una democrazia se debba o meno escludere dalla competizione elettorale un partito che, ispirato a cupe suggestioni neonaziste, sembra cospirare appunto contro la democrazia stessa.

Afd è stata lestissima a denunciare il fallimento della maggioranza e apretendere elezioni anticipate. “Questo mostra su quale debole fondamenta sia costruita la piccola coalizione costituita da Unione e dall’Spd, che i cittadini non avevano votato”, scrive su X la leader di Afd Alice Weidel.

Prima volta assoluta dal 1949

È la prima volta dal 1949 che un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio in Germania. A ricordarlo sono diversi siti dei media tedeschi, fra cui der Spiegel che pubblica tutte le votazioni dal primo mandato di Adenauer alla elezione di Olaf Scholz nel 2021. Nel 1949, si ricorda anche sulla Welt, Adenauer fu eletto soltanto grazie al proprio voto, che gli permise di raggiungere il quorum di 202 voti.

Oggi stesso secondo turno di votazioni?

Il Partito conservatore tedesco Cdu spera in un secondo turno di votazioni oggi stesso per l’elezione di Friedrich Merz e sta negoziando con altri partiti a questo scopo, dopo che il suo leader non è riuscito a ottenere la carica di cancelliere dal parlamento: lo ha affermato il segretario generale del partito.

“Stiamo valutando se oggi si possa tenere un secondo turno. Spero che stasera avremo un cancelliere di nome Friedrich Merz”, ha dichiarato Carsten Linnemann, segretario generale dei cristiano-democratici, alle emittenti televisive tedesche Phoenix e NTV.