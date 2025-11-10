A Kamisu, nella prefettura giapponese di Ibaraki, il nuovo sindaco è stato scelto a sorte dopo un risultato elettorale a dir poco insolito: i due candidati infatti avevano ottenuto lo stesso numero di voti. Come riferisce l’emittente pubblica NHK, il candidato indipendente Toshiyuki Kiuchi ora è stato proclamato vincitore grazie a un sorteggio, battendo il sindaco uscente Susumu Ishida, anch’egli indipendente. Entrambi avevano raccolto 16.724 preferenze, un pareggio perfetto che, secondo la legge elettorale giapponese, deve essere risolto estraendo a sorte il nome del vincitore. “Mi aspettavo una gara combattuta, ma non immaginavo che saremmo finiti in parità assoluta”, ha commentato Kiuchi, ancora incredulo per l’esito determinato dal caso. Ishida, invece, ora non accetta di affidare il proprio mandato alla fortuna. O alla sfortuna, a seconda dei punti di vista. E secondo NHK, ha già annunciato un ricorso formale alla commissione elettorale per chiedere il riconteggio dei voti.