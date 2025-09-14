In Nepal sembra tornata la calma. A riportarla sono stati i gurkha, i leggendari soldati che si diceva non riponessero mai il pugnale nel fodero fino a quando non lo avessero bagnato con il sangue nemico.

Sono trascorsi sette giorni dall’inizio delle violenze, riferiscono Binaj Gurubacharya e Sheikh Saaliq della Ap dalla capitale Katmandu dopodue giorni di violenza mortale che hanno trasformato le strade di Katmandu in una zona di guerra e causato la morte di 51 persone nelle proteste scatenate da un divieto di breve durata sui social media e alimentate da un più ampio malcontento nei confronti del governo.

I principali simboli del potere in Nepal, come il Parlamento, la Corte Suprema e la casa del presidente, sono stati bruciati dai manifestanti infuriati. Oltre 12.500 detenuti hanno approfittato dei disordini per evadere dal carcere.

Il primo ministro è stato costretto a dimettersi e nessuno sembrava avere il controllo.

Finché il capo militare nepalese, il generale Ashok Raj Sigdel, non è apparso in un video preregistrato martedì sera e ha invitato alla calma.

Nel giro di poche ore, l’esercito nepalese pattugliava le strade. I suoi ufficiali hanno iniziato a tenere colloqui con i giovani manifestanti che avevano rovesciato il primo ministro in una grande rivolta pubblica. E una spirale di violenza in rapida escalation ha iniziato a essere sotto controllo.

Il Nepal in mano ai militari

I soldati, racconta Alex Travelli sul New York Times, was presero il controllo alle 22:00. Quella stessa notte, gli ufficiali dell’esercito si incontrarono con i giovani e poco noti leader del movimento di protesta autoproclamato della Generazione Z per elaborare un piano di pace.

L’esercito nepalese era l’unica istituzione rimasta in grado di negoziare con le persone che sostenevano la rivolta. Questo ha posto l’esercito, una forza combattente di fama internazionale, in una posizione insolita. Non ha mai detenuto il potere da solo e gode di rispetto all’interno del Paese, ma ora si trova in una difficile transizione per il Nepal.

Alla fine, i leader della protesta dissero al generale che volevano Sushila Karki, 73 anni, ex presidente della Corte Suprema, come leader di un governo ad interim.

Il presidente della repubblica Ramchandra Paudel ha sciolto il Parlamento e ha annunciato elezioni legislative per il 5 marzo 2026, su proposta del nuovo primo ministro Sushila Karki

Qualunque cosa accada in futuro, il vuoto di potere sarà probabilmente colmato da un accordo tra il movimento giovanile, infuriato e in fase iniziale, da una parte, e la leadership militare dall’altra.

Le attuali strutture di potere del Nepal sono andate in fumo durante due giorni di violenza, con la fuga del primo ministro e le dimissioni di altri alti funzionari. Il presidente della nazione non si è fatto vedere.

Un compromesso simile è stato raggiunto in Bangladesh poco più di un anno fa, quando un movimento di protesta guidato dagli studenti e l’esercito hanno scelto un governo ad interim guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus.

Il rapporto militari-civili

La deferenza dell’esercito nei confronti dei civili questa settimana è notevole perché, in quanto esercito reale, il Nepal rispondeva solo al re, anche dopo che il Nepal è diventato una democrazia multipartitica nel 1990. Durante la brutale guerra civile del paese, combattuta tra lo stato e i ribelli maoisti dal 1996 al 2006, i soldati erano fedeli alla corona di Kathmandu e non ai loro concittadini.

Con quasi 500 anni di storia, l’esercito nepalese sventola una bandiera di battaglia con i tamburi e il tridente di Shiva, il dio indù. I soldati nepalesi si erano guadagnati una tale reputazione di coraggio alla fine del XVIII secolo che i governanti coloniali britannici li reclutarono come un’intera unità, chiamata Gurkha, nei propri eserciti.

Ancora oggi, il Regno Unito e l’India mantengono stimate unità Gurkha con a bordo personale nepalese.

In epoca moderna, i soldati nepalesi sono diventati membri indispensabili delle missioni di pace delle Nazioni Unite in Africa, Medio Oriente e altrove.

L’esercito nepalese raddoppiò le sue dimensioni durante la guerra civile. I suoi potenziamenti bellici garantirono la pace, costringendo i maoisti al tavolo delle trattative nel 2005.

Alex Travelli eBhadra Sharma spiegano sul New York Times perché la rabbia e la delusione che si erano accumulate per anni tra i manifestanti sono all’origine della rivolta. Il divieto imposto dal governo sulle principali piattaforme di social media pochi giorni prima aveva solo acceso la miccia.

Dichiarandosi la voce della Generazione Z del Nepal, i manifestanti esprimevano non solo indignazione per la violenza ufficiale che li aveva accolti per le strade lunedì, ma anche per i problemi sociali di lunga data che hanno afflitto il Nepal nei 10 anni trascorsi dalla sostituzione della monarchia con una repubblica democratica.

Il paese dipende in larga misura dalle rimesse che circa due milioni di lavoratori all’estero (su una popolazione di 30 milioni) inviano a casa. Il divieto sui social media ha avuto l’effetto di isolare le famiglie dai loro capifamiglia lontani.

Il governo ha revocato il divieto martedì dopo le proteste e il Primo Ministro K.P. Sharma Oli e altri ministri si sono dimessi in seguito. Ma i disordini sono continuati, con i manifestanti che hanno incendiato uffici governativi e case di politici.

La più grande crisi a lenta combustione del paese riguarda il lavoro. Ottenere un visto è un’impresa ardua in Nepal, una nazione montuosa di 30 milioni di abitanti stretta tra India e Cina. Secondo il Nepal Living Standard Survey, pubblicato dall’Ufficio Nazionale di Statistica nel 2024, il tasso di disoccupazione era del 12,6%.

Queste cifre tendono a sottostimare la gravità del problema. Rappresentano solo i partecipanti all’economia formale, escludendo la maggioranza dei nepalesi, che lavorano senza un impiego dichiarato ufficialmente, principalmente nell’agricoltura. E la disoccupazione è fortemente concentrata tra i giovani adulti.

Non trovando opportunità in patria, più di mille giovani uomini e donne lasciano il paese ogni giorno per lavorare con contratti a lungo termine nei paesi ricchi di petrolio del Golfo Persico e della Malesia.

Decine di migliaia di persone lavorano in India come lavoratori migranti stagionali. I dati governativi mostrano che più di 741.000 persone hanno lasciato il paese lo scorso anno, principalmente per trovare lavoro nell’edilizia o nell’agricoltura.

Il resto del Nepal dipende in larga misura dalle rimesse che i lavoratori all’estero inviano a casa. Nel 2024, gli 11 miliardi di dollari inviati rappresentavano oltre il 26% dell’economia del Paese. Con quei soldi si compra cibo e medicine e si mandano i bambini a scuola in Nepal.

Se ci fosse una causa per questo insieme di problemi economici, molti nepalesi, soprattutto quelli attivi in ​​questa protesta della Generazione Z, indicherebbero la corruzione. Rifuggono lo spettacolo di un piccolo gruppo di élite nepalesi che accumulano ingenti patrimoni per i propri figli. Transparency International, un’organizzazione no-profit indipendente che si occupa di responsabilizzare i governi, ha classificato il Nepal come uno dei Paesi più corrotti dell’Asia.

Un continuo susseguirsi di scandali, che in genere coinvolgono collusioni tra politici eletti e funzionari presumibilmente indipendenti, alimenta questo risentimento. Pochissime accuse si concludono con un procedimento giudiziario.

Ad esempio, un’indagine parlamentare ha rivelato che almeno 71 milioni di dollari sono stati sottratti per la costruzione di un aeroporto internazionale nella città di Pokhara.

I prestiti dell’Export-Import Bank of China sono svaniti in un intreccio tra funzionari, politici eletti e imprese edili cinesi.

In un altro caso, i leader nepalesi sono stati sorpresi a raccogliere denaro da giovani che aspiravano a trovare lavoro negli Stati Uniti, sotto la copertura dello status di rifugiati, destinato ai nepalesi espulsi con la forza dal vicino Bhutan. Documenti falsi hanno fornito ai cittadini nepalesi disoccupati l’identità di sfollati bhutanesi.

Molti dei manifestanti sono ossessionati dal figlio e dalla nuora dell’ex Primo Ministro Sher Bahadur Deuba. Pubblicano con amarezza immagini di loro e dei figli di altri politici che ostentano stili di vita sfarzosi.

Dall’entrata in vigore della nuova costituzione nel 2015, tre leader si sono avvicendati alla guida del governo: Oli, Pushpa Kamal Dahal e Deuba. Per i più giovani, questo gioco del trono elettorale, in cui il mandato di ogni primo ministro è durato solo uno o due anni, è esasperante.

Oli, l’ex primo ministro, è un assiduo utente dei social media. Le persone a lui vicine affermano che legge personalmente i commenti che si accumulano sotto i video che pubblica. Anche altri leader nepalesi sono ossessionati dai social media, sebbene non utilizzino molto le piattaforme. Nel novembre 2023, Dahal, che all’epoca era primo ministro, vietò TikTok, allo scopo, a suo dire, di “ripristinare l’armonia sociale”. Fu Oli, al suo ritorno come primo ministro, a revocare il divieto, nove mesi dopo.