Si chiama Balendra Shah (aka Balen) ed è un ex rapper, nonché attuale sindaco di Kathmandu. Ma non solo, perché alle prossime elezioni di marzo in Nepal potrebbe diventare anche primo ministro. Il politico si è unito domenica al Rastriya Swatantra Party (Rsp), o partito nazionale indipendente, guidato dall’ex conduttore televisivo diventato politico Rabi Lamichhane. Due popolari figure pubbliche che sfideranno quindi i partiti più tradizionali che hanno dominato la politica della nazione himalayana per oltre tre decenni.

In base all’accordo, il 35enne Balen diventerà primo ministro se l’Rsp vincerà le elezioni del 5 marzo, mentre Lamichhane, 48 anni, rimarrà a capo del partito. Entrambi hanno promesso di rispondere alle richieste sollevate durante le proteste della ‘Gen Z’, guidate dai giovani, contro la corruzione dilagante a settembre, in cui 77 persone sono state uccise e che hanno portato alle dimissioni del primo ministro K.P. Sharma Oli.